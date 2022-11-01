Кинолог перечислил полезные для собак свойства тыквы

Полезные для собак свойства тыквы перечислил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Овощи — источник клетчатки, которая должна быть в рационе собаки. Тыква — отличный сезонный продукт, ее стоит предлагать питомцу. Плоды можно давать как щенкам старше четырех месяцев, так и взрослым собакам, главное — следить за реакцией животного, чтобы понять, подходит ли ему этот продукт», — прокомментировал специалист.

Кинолог объяснил, что тыква помогает нормализовать работу пищеварительного тракта, устраняет дискомфорт в животе. В плодах содержатся полезные витамины и минералы, которые помогут поддерживать иммунитет и улучшат общее состояние животного. Кроме того, разгрызание кусочков свежей тыквы — хорошая профилактика образования зубного налета.

Лучше предлагать собаке сырые, необработанные овощи — так сохранятся витамины и сырой сок, который служит питательной средой для микрофлоры ЖКТ. Введя в рацион сезонный продукт, нужно понаблюдать за реакцией собаки, потому что возможно проявление аллергии, проблем с шерстью и ЖКТ, продолжил Голубев.

По словам специалиста, щенкам продукт следует вводить в рацион небольшими порциями, примерно по 20-30 граммов, постепенно увеличивая дозу. Порция взрослых собак не должна превышать 200 граммов. Давать тыкву питомцам достаточно два раза в неделю.

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