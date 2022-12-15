Москвич из ревности попытался заживо сжечь свою жену

В столице задержали мужчину, совершившего покушение на убийство своей жены — он попытался ее заживо сжечь, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 пункта "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью")», — говорится в пресс-релизе московского следственного органа.

По данным ведомства, 13 декабря 2022 года в квартире на улице Маршала Катукова мужчина во время конфликта со своей женой из ревности облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшую с ожогами различной степени тяжести доставили в реанимацию.

Ранее стало известно, что 65-летний мужчина застрелил молодую жену на востоке Москвы.