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11:58, 15 декабря 2022
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Москвич из ревности попытался заживо сжечь свою жену

Москвич из ревности попытался заживо сжечь свою жену
Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

В столице задержали мужчину, совершившего покушение на убийство своей жены — он попытался ее заживо сжечь, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 пункта "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью")», — говорится в пресс-релизе московского следственного органа.

По данным ведомства, 13 декабря 2022 года в квартире на улице Маршала Катукова мужчина во время конфликта со своей женой из ревности облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшую с ожогами различной степени тяжести доставили в реанимацию.

Ранее стало известно, что 65-летний мужчина застрелил молодую жену на востоке Москвы.

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