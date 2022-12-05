65-летний мужчина застрелил молодую жену на востоке Москвы

В деле об убийстве женщины на парковке на востоке Москвы появились новые подробности. По данным Главного следственного управления СК России по столице, подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения задержали — им оказался ее 65-летний супруг.

«Предварительно следствием установлено, что мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения подозреваемого к жене на почве ревности и имущественного конфликта», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»). В квартире мужчины были обнаружены и изъяты наган с глушителем и патроны к нему.

Ранее сообщалось, что на парковке на улице Вешняковская на заднем сидении автомобиля было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения.