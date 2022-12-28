Жильцы подмосковной многоэтажки сыграли в «Тайного Санту» в подъезде

Соседи сыграли в популярную новогоднюю игру «Тайный Санта»: ее участники покупают подарки-сюрпризы на заранее оговоренную одинаковую для всех сумму и обмениваются презентами, вытягивая номерки. На видео попал момент раздачи сувениров у елки на цокольном этаже. Кроме того, в подъезде поставили небольшой столик с напитками и бумажными стаканчиками.

Ранее жильцы одного из домов в Балашихе инициировали взаимный обмен магнитиками и повесили в лифте соответствующее объявление. Идея собрала десятки лайков и восхищенных реакций подписчиков.