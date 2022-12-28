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13:27, 28 декабря 2022
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Жильцы подмосковной многоэтажки сыграли в «Тайного Санту» в подъезде

Жильцы подмосковной многоэтажки сыграли в «Тайного Санту» в подъезде
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Жильцы многоэтажного дома в люберецком ЖК собрались в подъезде и обменялись подарками. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Соседи сыграли в популярную новогоднюю игру «Тайный Санта»: ее участники покупают подарки-сюрпризы на заранее оговоренную одинаковую для всех сумму и обмениваются презентами, вытягивая номерки. На видео попал момент раздачи сувениров у елки на цокольном этаже. Кроме того, в подъезде поставили небольшой столик с напитками и бумажными стаканчиками.

Ранее жильцы одного из домов в Балашихе инициировали взаимный обмен магнитиками и повесили в лифте соответствующее объявление. Идея собрала десятки лайков и восхищенных реакций подписчиков.

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