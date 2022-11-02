Два человека погибли в раздавленном грузовиком такси в центре Москвы
Два человека погибли в автомобиле такси, с двух сторон раздавленном автобусом и грузовиком в центре Москвы, передает столичная прокуратура. По данным ведомства, водитель грузовика скрылся с места ДТП.
«По предварительной информации, в салоне автомобиля такси есть погибшие — водитель и пассажир», — говорится в сообщении.
По информации столичного Дептранса, ЧП произошло в районе улицы 1905 года утром в среду, 2 ноября. Движение в районе ДТП затруднено.
Позже в Telegram-канале ведомства появилась видеозапись, на которой видно, как в стоящий позади автобуса автомобиль такси садится пассажир и в этот момент сзади в машину на скорости в него врезается грузовик.
Ранее последствия массовой аварии с участием более полусотни машин в Москве попали на видео.