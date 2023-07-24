Танцор в вагоне московского метро попал на видео и возмутил пользователей сети

«Как же достали уже эти брейкеры», «Для клоунов придумали цирки, а не метро», «Когда не взяли в "Танцы"», «Флексит на каждом своем успехе, а ума, считай, нет», «Надоели. Еще и ногами поручни, предназначенные для рук, испачкал», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее мужчина на каблуках и в трусах устроил танцы в центре Москвы и попал на видео.