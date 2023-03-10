Танцующего «Человека-паука» заметили в вагоне столичного метро
Пассажир метро вошел в роль Человека-паука и исполнил танец.
Танцующего «Человека-паука» заметили в вагоне столичного метро. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?»
На кадрах ролика запечатлено, как молодой человек, зацепившись ногами за верхние поручни в вагоне метропоезда, выполнял движения руками, а затем продолжил танец на полу. Под музыку шоумен исполнил несколько танцевальных движений из разных жанров: хип-хоп, поппинг, лунная походка. Во время его выступления в вагоне много пассажиров: все сидения заняты, несколько человек стоит у дверей вагона. Поведение танцора не раздражает попутчиков, женщины улыбаются.
«Человек-паук решил снять костюм?», «Меня раздражают эти гимнасты, которые лезут в вагон со своим "творчеством"», «Сейчас и в цирк ходить не надо — все можно в метро увидеть», «Как они достали. Это транспорт, выступайте в театрах, чего вы туда претесь?», «Такие перформансы напрягают и даже пугают», «Достали эти фрики», «Метро — общественный транспорт, где я хочу спокойно доехать, без клоунады. Хочется кривляться? Есть цирк», — отреагировали на выступление пользователи мессенджера.
Кроме того, на видео заметна табличка с номером телефона, прикрепленная к потолку вагона. По всей видимости, танцор рассчитывал на благодарность за шоу в виде денежных переводов на его счет. «Оригинально», «За деньги — да», «Лучше бы работать шел», — отреагировали подписчики.
Ранее москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.