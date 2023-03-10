Танцующего «Человека-паука» заметили в вагоне столичного метро

«Человек-паук решил снять костюм?», «Меня раздражают эти гимнасты, которые лезут в вагон со своим "творчеством"», «Сейчас и в цирк ходить не надо — все можно в метро увидеть», «Как они достали. Это транспорт, выступайте в театрах, чего вы туда претесь?», «Такие перформансы напрягают и даже пугают», «Достали эти фрики», «Метро — общественный транспорт, где я хочу спокойно доехать, без клоунады. Хочется кривляться? Есть цирк», — отреагировали на выступление пользователи мессенджера.

Кроме того, на видео заметна табличка с номером телефона, прикрепленная к потолку вагона. По всей видимости, танцор рассчитывал на благодарность за шоу в виде денежных переводов на его счет. «Оригинально», «За деньги — да», «Лучше бы работать шел», — отреагировали подписчики.

Ранее москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.