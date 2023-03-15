19:14, 15 марта 2023
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Танцующий на льду бульдозер попал на видео в Подмосковье
Опубликовано видео дрифта коммунальщиков на бульдозере на льду в Жуковском .
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Танцы на льду от коммунальщиков заметили в городе Жуковском. Дрифтующих на бульдозере работников ЖКХ сняли на видео, ролик попал в Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
На кадрах водитель трактора разгоняется и выписывает виражи на уличном гололеде. Происходящее на видео в шутку сравнили с популярным циклом фильмов об уличных гонках.
Ролик развеселил пользователей сети, однако некоторые упрекнули коммунальщиков. «Они бы так убирали, как выпендривались со своим дрифтом», — возмутились в комментариях.
Ранее на видео попал «тройной тулуп» трактора в столичном дворе. Необычное поведение коммунальщиков заметили в Кузьминках.