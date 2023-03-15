Танцующий на льду бульдозер попал на видео в Подмосковье

На кадрах водитель трактора разгоняется и выписывает виражи на уличном гололеде. Происходящее на видео в шутку сравнили с популярным циклом фильмов об уличных гонках.

Ролик развеселил пользователей сети, однако некоторые упрекнули коммунальщиков. «Они бы так убирали, как выпендривались со своим дрифтом», — возмутились в комментариях.

Ранее на видео попал «тройной тулуп» трактора в столичном дворе. Необычное поведение коммунальщиков заметили в Кузьминках.