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21:23, 25 марта 2023
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Танцы «Человека-паука» в вагоне московского метро попали на видео

Опубликовано видео танца «Человека-паука» в вагоне московского метро.

Танцы «Человека-паука» в вагоне московского метро попали на видео
Кадр: страница «Подслушано метро Москвы» во «ВКонтакте».

Танцы «Человека-паука» в вагоне московского метро попали на видео, опубликованное в группе «Подслушано метро Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили очевидцы, мужчина в костюме киногероя появился в районе станции «Таганская» столичной подземки. На видео он делает сальто, выполняет элементы уличного танца брейк-данс и активно двигает руками. При этом на весь вагон громко звучала музыка.

«Обычный среднестатистический житель Москвы», «Не знаю, как бы я отреагировал, если бы у меня перед лицом махали ногами», «Красава», «Ему надо на сцене и выступать, человек без комплексов», «Шел бы работать на завод, там таких энергичных не хватает», «Когда преступления закончились в этом городе, просто танцуй», — написали пользователи сети.

Ране танцующего «Человека-паука» заметили в вагоне столичного метро.

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