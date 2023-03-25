Танцы «Человека-паука» в вагоне московского метро попали на видео

«Обычный среднестатистический житель Москвы», «Не знаю, как бы я отреагировал, если бы у меня перед лицом махали ногами», «Красава», «Ему надо на сцене и выступать, человек без комплексов», «Шел бы работать на завод, там таких энергичных не хватает», «Когда преступления закончились в этом городе, просто танцуй», — написали пользователи сети.

Ране танцующего «Человека-паука» заметили в вагоне столичного метро.