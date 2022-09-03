Город
03 сентября, 19:05
1 мин.

Танцы на проезжей части в Москве попали на видео

Танцы на проезжей части в Москве попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Танцы на проезжей части в Москве попали на видео. Сделанной одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «Москва 24».

«Так свадебный кортеж веселился сегодня на Алтуфьевском шоссе», — написал автор поста. В ролике из машины, ожидающей разрешающего сигнала светофора, выходит мужчина и танцует прямо на дороге. К нему подходит профессиональный свадебный оператор и фиксирует на камеру все происходящее. Сидящие в других машинах гости также снимают все на мобильные телефоны.

Ранее также лезгинка на проезжей части попала на видео в столице.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.