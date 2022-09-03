Танцы на проезжей части в Москве попали на видео

«Так свадебный кортеж веселился сегодня на Алтуфьевском шоссе», — написал автор поста. В ролике из машины, ожидающей разрешающего сигнала светофора, выходит мужчина и танцует прямо на дороге. К нему подходит профессиональный свадебный оператор и фиксирует на камеру все происходящее. Сидящие в других машинах гости также снимают все на мобильные телефоны.

Ранее также лезгинка на проезжей части попала на видео в столице.