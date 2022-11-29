Танцы под баян в вагоне московского метро попали на видео

На кадрах запечатлено, как двое мужчин танцуют в вагоне посреди прохода под аккомпанемент гармоники. «У этих пассажиров на синей линии метро понедельник — маленькая пятница», — прокомментировали ролик модераторы канала.

Увиденное развеселило пользователей сети. «Синяя ветка — "синее" настроение», «Они на работу едут, как на праздник», «Утренняя зарядка», — написали комментаторы. Большинство отметило, что не видит в поведении мужчин ничего предосудительного. «Веселятся люди, разве это плохо?», «Видеть таких пассажиров намного лучше, чем унылых и грустных», — заявили фолловеры.

С этим согласились не все. «Думаю, пора людей в метро штрафовать за неадекватное поведение», «Пусть дома у себя веселятся», — возмутились некоторые пользователи. «Для тишины есть такси. В метро всегда шумно, в электричках поют. В чем проблема?» — возразили на недовольство в комментариях.

Ранее на видео попали танцы «Человека-паука» в стиле Майкла Джексона в столичном метро. На видео мужчина в костюме киногероя исполнил сложные трюки в вагоне поезда.