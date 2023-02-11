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19:13, 11 февраля 2023
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Танец мужчины на автобусной остановке в Москве развеселил пользователей сети

Танец мужчины на автобусной остановке в Москве развеселил пользователей сети
Фото: «Реутов SOS Новости»

Мужчина станцевал на автобусной остановке в Москве и попал на видео. Ролик, развеселивший пользователей сети, опубликовал Telegram-канал «Реутов SOS Новости».

На кадрах видно, как мужчина в наушниках ритмично двигается и подпрыгивает. «Как хорошо танцует», — прокомментировал увиденное автор ролика. Очевидец уточнил, что кадры сняты в районе Новокосино.

«Похоже на брачный танец», «Порадуйтесь за счастливого парня», «Веселый чувак», — отреагировали фолловеры. Некоторые предположили, что молодой человек профессионально занимается танцами и репетирует в ожидании автобуса. «Партию он свою повторяет, танцоры и не такое творят в самых неожиданных местах», — пояснили в комментариях.

Ранее на видео попал «энергичный танец» девушки в вагоне московского метро. На кадрах ролика запечатлено, как она активно двигается, стоя спиной к дверям вагона.

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