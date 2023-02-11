Танец мужчины на автобусной остановке в Москве развеселил пользователей сети

На кадрах видно, как мужчина в наушниках ритмично двигается и подпрыгивает. «Как хорошо танцует», — прокомментировал увиденное автор ролика. Очевидец уточнил, что кадры сняты в районе Новокосино.

«Похоже на брачный танец», «Порадуйтесь за счастливого парня», «Веселый чувак», — отреагировали фолловеры. Некоторые предположили, что молодой человек профессионально занимается танцами и репетирует в ожидании автобуса. «Партию он свою повторяет, танцоры и не такое творят в самых неожиданных местах», — пояснили в комментариях.

Ранее на видео попал «энергичный танец» девушки в вагоне московского метро. На кадрах ролика запечатлено, как она активно двигается, стоя спиной к дверям вагона.