Танец пожилой пары в центре Москвы попал на видео и умилил пользователей сети
Танцующую рок-н-ролл пожилую пару заметили на Никольской улице в Москве.
Пожилая пара станцевала рок-н-ролл в центре столицы и попала на видео. Ролик, умиливший пользователей сети, опубликовал Telegram-канал (https://t.me/moscowtop/27803) «Москва с огоньком».
На кадрах видно, как пенсионер в ковбойской шляпе энергично двигается в танце вместе со своей партнершей. Пожилые мужчина и женщина крутятся и выполняют танцевальные элементы под удивленные взгляды прохожих. «Вот это молодцы!» — удивилась автор ролика. По данным источника, видео сняли на Никольской улице.
Ролик с парой набрал сотни положительных реакций пользователей сети. В основном фолловеры оставили под постом лайки, огоньки и влюбленные смайлики.
Ранее россиян развеселил попавший на видео танец столичного коммунальщика. На кадрах запечатлено, как во время благоустройства улицы один из рабочих танцует с лопатой в руках.