Танец пожилой пары в центре Москвы попал на видео и умилил пользователей сети

На кадрах видно, как пенсионер в ковбойской шляпе энергично двигается в танце вместе со своей партнершей. Пожилые мужчина и женщина крутятся и выполняют танцевальные элементы под удивленные взгляды прохожих. «Вот это молодцы!» — удивилась автор ролика. По данным источника, видео сняли на Никольской улице.

Ролик с парой набрал сотни положительных реакций пользователей сети. В основном фолловеры оставили под постом лайки, огоньки и влюбленные смайлики.

Ранее россиян развеселил попавший на видео танец столичного коммунальщика. На кадрах запечатлено, как во время благоустройства улицы один из рабочих танцует с лопатой в руках.