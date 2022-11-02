Танец вниз головой в вагоне московского метро попал на видео

Танец мужчины, который повис вниз головой на поручнях вагона московского метро, попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах ролика видно, как мужчина, зацепившись ногами за поручни под потолком вагона, выполнил танцевальные движения. Затем он плавно спустился на пол и завершил свое выступление.

Большинство подписчиков канала возмутились танцами в метро. «Считаю, что подобных побирушек, которые нарушают общественное спокойствие, нужно привлекать по мелкому хулиганству», «Вот мне как рядовому москвичу такое "творчество" не уперлось, пусть в цирке обезьянничает», «Белочку поймал видимо», «В зоопарке начался день открытых дверей», «В метро становится опасно ездить», — написали юзеры.

Один из пользователей выразил недоумение по поводу большого количества гневных комментариев. Он отметил, что это неопасный способ творческого самовыражения. «Не пьют, не дерутся, не ширяются в метро, а просто танцуют и выполняют трюки, пытаясь заработать. Откуда столько злых комментов», — удивился он.

Ранее танец темнокожего мужчины в вагоне метро попал на видео. На опубликованных кадрах мужчина двигает тазом и подпевает музыке из портативной колонки.