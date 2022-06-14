Назван тариф за воду для лошади московского извозчика

Тариф за воду для лошади московского извозчика назвали подписчики Telegram-канала «Москва. Было — стало» под фотографиями Таганской площади, где еще в начале прошлого века располагался фонтан.

«Он играл утилитарную роль, из него извозчики черпали воду, чтобы поить лошадей. Тариф — одна копейка. Когда извозчиков не стало, исчез и фонтан», — говорится в публикации. Сегодня на этом месте растет дерево, добавили авторы записи.

Как отметили владельцы канала, в первой половине прошлого века Таганская площадь в Москве разделялась на две: Нижнюю и Верхнюю. Их соединили в одну только в 1963 году.

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