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Назван тариф за воду для лошади московского извозчика

Назван тариф за воду для лошади московского извозчика
Фото: pastvu.com

Тариф за воду для лошади московского извозчика назвали подписчики Telegram-канала «Москва. Было — стало» под фотографиями Таганской площади, где еще в начале прошлого века располагался фонтан.

«Он играл утилитарную роль, из него извозчики черпали воду, чтобы поить лошадей. Тариф — одна копейка. Когда извозчиков не стало, исчез и фонтан», — говорится в публикации. Сегодня на этом месте растет дерево, добавили авторы записи.

Как отметили владельцы канала, в первой половине прошлого века Таганская площадь в Москве разделялась на две: Нижнюю и Верхнюю. Их соединили в одну только в 1963 году.

Ранее москвичи сравнили популярную в СССР детскую одежду с доспехами. Многие юзеры вспомнили, какой тяжелой и толстой была в детстве одежда. И как долго она служила.

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