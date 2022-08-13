Трос тарзанки оборвался под ребенком на детской площадке в Подмосковье

Десятилетний мальчик получил многочисленные переломы после катания на тарзанке на детской площадке в Одинцове. Об инциденте сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Трос тарзанки оборвался под ребенком во время игры. У школьника диагностировали компрессионные переломы трех позвонков.

Двор, в котором произошел инцидент, был застроен одновременно с новым домом. По данным источника, детскую площадку, на которой мальчик получил переломы, уже не раз ремонтировали. В управляющей компании объясняют, что ответственность за состояние территории лежит на застройщике. Застройщик при этом не отвечает на запросы, уточнили в «Подмосковье сегодня».

Ранее в Москве дерево упало на катавшихся на тарзанке школьниц. Обоих детей госпитализировали с переломами.