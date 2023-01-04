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10:33, 04 января 2023
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В подмосковном дачном доме обнаружили тела двух человек

В подмосковном дачном доме обнаружили тела двух человек
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следственным отделом по городу Домодедово Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью организована проверка по факту обнаружения в дачном доме тел супружеской пары пенсионеров без видимых признаков насильственной смерти, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Установлено, что дом отапливался при помощи мобильного газового калорифера. Централизованное газовое подключение отсутствует», — говорится в пресс-релизе. По предварительным данным, смерть двух человек наступила в результате отравления угарным газом.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяты мобильный газовый калорифер, газовый баллон, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрошены соседи и родственники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в одной из московских квартир обнаружили тело младенца.

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