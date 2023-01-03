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13:08, 03 января 2023
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В одной из московских квартир обнаружили тело младенца

В одной из московских квартир обнаружили тело младенца
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Об обнаружении тела младенца в одной из столичных квартир сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

«Установлено, что на момент происшествия в квартире находились отец месячного ребенка (29 дней), его мать 1992 года рождения, а также бабушка, которая обратилась в правоохранительные органы, а мать спешно покинула квартиру, однако была установлена», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что взяли на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, точной причины, а также принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.

Ранее тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены в подмосковной деревне.

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