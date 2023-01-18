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11:55, 18 января 2023
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Тела двух подростков найдены у многоэтажки в Москве

Тела двух подростков найдены у многоэтажки в Москве
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Тела двух подростков найдены у многоэтажного дома на юго-западе Москвы, сообщает Главное управление Следственного комитета России по столице. Погибших 2006 года рождения обнаружили на улице Знаменские садки.

На телах школьников зафиксированы повреждения, характерные для падения с большой высоты. Для расследования случившегося создана следственная группа в окружном управлении.

«Следователями установлен и детально изучен маршрут передвижения подростков, изучены камеры видеонаблюдения. Собраны характеризующие материалы, допрошены педагоги, родственники, друзья и жители дома. В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские, дактилоскопические, почерковедческая, трассологическая, посмертные психолого-психиатрические экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье тело подростка нашли повешенным на обрывке каната. Школьника обнаружили в квартире.

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