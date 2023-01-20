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13:16, 20 января 2023
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Тело пациента нашли в корпусе медицинского центра в Москве

Тело пациента нашли в корпусе медицинского центра в Москве
Фото: Станислав Трифонов /« Лента.ру»

В корпусе Национального медицинского исследовательского центра гематологии в Москве нашли изрезанное тело пациента. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, 48-летнего мужчину нашли мертвым на лестничной площадке медучреждения. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в отеле на Ярославском шоссе в Москве нашли тела двух человек. В Следственном комитете уточнили, что их смерть не носит криминальный характер.

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