Тело пациента нашли в корпусе медицинского центра в Москве

В корпусе Национального медицинского исследовательского центра гематологии в Москве нашли изрезанное тело пациента. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, 48-летнего мужчину нашли мертвым на лестничной площадке медучреждения. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в отеле на Ярославском шоссе в Москве нашли тела двух человек. В Следственном комитете уточнили, что их смерть не носит криминальный характер.