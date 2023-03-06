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15:51, 06 марта 2023
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В слетевшем в озеро в Кабардино-Балкарии автомобиле могли быть туристы из Москвы

В слетевшем в озеро в Кабардино-Балкарии автомобиле могли быть туристы из Москвы
Фото: Telegram-канал Mash Gor

Автомобиль, в котором находилось шесть человек, слетел в озеро Гижгит в Кабардино-Балкарии, сообщает МЧС России. По предварительной информации, два человека погибли, один пострадал. В машине могли быть туристы из столичного региона.

«В Toyota, слетевшей в озеро, были туристы из Москвы и Свердловской области. Водитель не справился с управлением», — сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В пресс-службе МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике «Мосленте» эту информацию не подтвердили и не опровергли.

«Пока спасатели не достали тела», — уточнили в ведомстве. На месте работают 22 человека и шесть единиц техники.

Ранее в Москве спасатели обнаружили мужчину в пяти метрах от берега Москвы-реки. Он упал на лед с набережной.

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