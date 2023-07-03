Тела супругов нашли в подмосковной квартире

В квартире в подмосковном Раменском нашли тела 38-летнего мужчины и его 28-летней жены, сообщает MK.RU. Предположительно, супруги умерли от передозировки наркотиками.

Жилье было закрыто изнутри. В одной из комнат обнаружили дорожки вещества белого цвета и пакет с порошком, сообщил источник.

Ранее в московской квартире обнаружили тела 85-летней пенсионерки и ее сына-инвалида. Предположительно, мужчина упал, мать поспешила ему на помощь и поскользнулась.