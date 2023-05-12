Тела женщины и ее сына-инвалида обнаружили в московской квартире

В квартире в центре Москвы нашли тела 85-летней пенсионерки и ее сына-инвалида. Об этом сообщает MK.RU.

Мать с сыном проживали в доме в Нижнем Кисловском переулке. По имеющейся информации, пожилая женщина с трудом передвигалась. Другой сын пенсионерки, эмигрировавший в США, сообщил, что в последний раз общался с матерью 7 мая. Спасатели вскрыли квартиру, внутри обнаружили два трупа и страдающую от жажды собаку.

Тело погибшего мужчины лежало в коридоре, а его матери — в комнате. Предположительно, инвалид упал, пенсионерка поспешила ему на помощь и поскользнулась.

Ранее в квартире в Подмосковье обнаружили тела женщины и ее сына-подростка. Следователи нашли у погибших признаки отравления угарным газом.