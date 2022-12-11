Тела трех человек обнаружили в квартире в Подмосковье

В квартире в подмосковном Подольске были обнаружены тела трех человек без признаков насильственной смерти. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

«В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире в городе Подольске тел супругов и их 18-летнего сына без признаков насильственной смерти. По предусмотрительным данным эксперта, смерть всех членов семьи могла наступить в результате отравления угарным газом», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи назначат экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти людей.

Ранее тело застреленной женщины нашли на парковке на востоке Москвы. Позже стало известно, что убийцей оказался ее муж.