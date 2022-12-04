14:24, 04 декабря 2022
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На парковке в Москве нашли тело застреленной женщины
Фото: прокуратура Москвы
Тело застреленной женщины нашли на парковке на востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура.
«На парковке на улице Вешняковская в автомобиле на заднем сидении обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения», — говорится в сообщении ведомства. Работу правоохранительных органов и оперативных служб на месте координирует перовский межрайонный прокурор Михаил Попик.
Установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту контролируется прокуратурой.
Ранее в гараже на востоке Москвы обнаружили тела трех мужчин. При осмотре признаков насильственной смерти не было обнаружено.