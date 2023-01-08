При пожаре в московской квартире обнаружили тела трех убитых человек

«После тушения пожара обнаружены тела трех человек. Обстоятельства их гибели устанавливаются. По предварительной информации, на телах двух мужчин и одной женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», — сообщили и ведомстве.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала Mash, огнестрельное оружие было найдено у погибшего мужчины. Рядом с телами лежала канистра с топливом. По словам очевидцев, перед взрывом из открытого окна на улицу выкинули елку.

Позже было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщает Главное следственное управление СК России по столице. Предварительно, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры, после чего они скончались. После этого злоумышленник поджог квартиру и покончил жизнь самоубийством, уточнили в СК.

Ранее из-за пожара в ресторане «Корчма Тарас Бульба» в центре Москвы эвакуировали жильцов находящегося поблизости дома.