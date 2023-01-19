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14:35, 19 января 2023
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Тела мужчины и женщины найдены в отеле в Москве

Тела мужчины и женщины найдены в отеле в Москве
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В отеле на Ярославском шоссе в Москве найдены тела двух человек. Об этом «Мосленте» сообщила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

«Смерть не носит криминальный характер. Проводится проверка», — уточнила она.

По данным ТАСС, погибшие — 22-летний мужчина и 21-летняя женщина, уроженцы Башкирии. Их обнаружили в номере гостиницы. Смерть, по предварительным данным, могла наступить около двух дней назад.

Ранее тела двух подростков нашли у многоэтажного дома на юго-западе Москвы. На них зафиксировали повреждения, характерные для падения с большой высоты.

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