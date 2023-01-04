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22:01, 04 января 2023
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Названа основная опасность нахождения телефона под подушкой во время сна

Названа основная опасность нахождения телефона под подушкой во время сна
Фото: Pexels

Основную опасность, которую представляет телефон, находящийся под подушкой во время сна, назвал РИА Новости заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

«Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями», — предупредил эксперт.

По его словам, головной мозг человека крайне чувствителен и подвержен воздействию электромагнитному излучению, которое оказывает смартфон. Специалист порекомендовал перед сном класть телефон не рядом с кроватью, а как можно дальше, чтобы снизить негативное влияние гаджета на организм.

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