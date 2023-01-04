Названа основная опасность нахождения телефона под подушкой во время сна
Основную опасность, которую представляет телефон, находящийся под подушкой во время сна, назвал РИА Новости заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
«Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями», — предупредил эксперт.
По его словам, головной мозг человека крайне чувствителен и подвержен воздействию электромагнитному излучению, которое оказывает смартфон. Специалист порекомендовал перед сном класть телефон не рядом с кроватью, а как можно дальше, чтобы снизить негативное влияние гаджета на организм.
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