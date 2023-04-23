11:41, 23 апреля 2023
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Тело человека обнаружили после пожара в квартире в Москве
Тело человека обнаружили после пожара в многоэтажном доме на Ангарской улице.
Фото: Konstantin Kokoshkin / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>
Тело человека найдено после пожара в многоэтажном доме Дмитровского района Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МЧС.
Возгорание площадью 10 квадратных метров произошло на седьмом этаже 12-этажного здания на Ангарской улице. Очаг пожара находился на кухне, где после тушения обнаружили тело погибшего.
Ранее тело женщины нашли после пожара в жилом доме в 3-м Самотечном переулке в Тверском районе Москвы. 83-летняя пенсионерка скончалась на месте.