Тело человека обнаружили после пожара в квартире в Москве

Тело человека найдено после пожара в многоэтажном доме Дмитровского района Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МЧС.

Возгорание площадью 10 квадратных метров произошло на седьмом этаже 12-этажного здания на Ангарской улице. Очаг пожара находился на кухне, где после тушения обнаружили тело погибшего.

Ранее тело женщины нашли после пожара в жилом доме в 3-м Самотечном переулке в Тверском районе Москвы. 83-летняя пенсионерка скончалась на месте.