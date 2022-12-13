Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены в подмосковной деревне

Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены во вторник, 13 декабря, в одном из домов деревни Прудки Раменского городского округа, сообщает прокуратура Московской области.

«Еще один пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе подмосковного надзорного органа.

На место происшествия выехали сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«После проведения осмотра, в том числе с участием специалистов газовой службы, будет назначен ряд экспертиз», — сообщили в главке.

В воскресенье, 11 декабря, тела трех человек обнаружили в квартире в подмосковном Подольске. Предполагается, что семья отравилась угарным газом.