17:37, 13 декабря 2022
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Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены в подмосковной деревне
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены во вторник, 13 декабря, в одном из домов деревни Прудки Раменского городского округа, сообщает прокуратура Московской области.
«Еще один пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе подмосковного надзорного органа.
На место происшествия выехали сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«После проведения осмотра, в том числе с участием специалистов газовой службы, будет назначен ряд экспертиз», — сообщили в главке.
В воскресенье, 11 декабря, тела трех человек обнаружили в квартире в подмосковном Подольске. Предполагается, что семья отравилась угарным газом.