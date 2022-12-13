Город
17:37, 13 декабря 2022
1 мин.

Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены в подмосковной деревне

Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены в подмосковной деревне
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены во вторник, 13 декабря, в одном из домов деревни Прудки Раменского городского округа, сообщает прокуратура Московской области.

«Еще один пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе подмосковного надзорного органа.

На место происшествия выехали сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«После проведения осмотра, в том числе с участием специалистов газовой службы, будет назначен ряд экспертиз», — сообщили в главке.

В воскресенье, 11 декабря, тела трех человек обнаружили в квартире в подмосковном Подольске. Предполагается, что семья отравилась угарным газом.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.