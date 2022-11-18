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09:57, 18 ноября 2022
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Тело убитой молодой женщины нашли у жилого дома в Москве

Тело убитой молодой женщины нашли у жилого дома в Москве
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

Вблизи жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве нашли тело молодой женщины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в область груди. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в Главном следственном управлении СК России по столице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»). На месте происшествия работают следователи, изучаются записи камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Ход расследования дела находится под контролем прокуратуры Москвы. По информации ведомства, тело женщины нашли в непосредственной близости от дома, где она проживала.

Ранее тело застреленного в голову 63-летнего предпринимателя нашли в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz в Подмосковье.

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