Владельца автосервиса застрелили в салоне Mercedes-Benz в Подмосковье

Тело застреленного в голову 63-летнего предпринимателя найдено в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz в Подмосковье, сообщает главное следственное управление СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

«15 ноября на участке местности по улице Ореховой в городе Домодедово в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Проводятся допросы родственников и компаньонов. Рассматриваются различные версии совершенного преступления», — говорится в сообщении.

Как рассказал «Мосленте» источник в правоохранительных органах региона, жертвой убийцы стал владелец ООО «Информком-автосервис» Александр Русецкий. Предприниматель жил в деревне Тургенево под Домодедово.

Ранее житель Подмосковья застрелил собутыльников из ружья. Ночью в частном доме подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с двумя знакомыми.