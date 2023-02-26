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19:15, 26 февраля 2023
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Тело мужчины выловили из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя

Тело мужчины выловили из Москвы-реки в районе храма Христа Спасителя
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В районе храма Христа Спасителя из Москвы-реки выловили тело мужчины, сообщает Telegram-канал SHOT. Труп несло течением в сторону Красной площади.

Погибшего вытащили из воды на причале у Театра Эстрады. Предварительно установлено, что сильно заиленное тело уже давно находилось в воде. Личность мужчины и обстоятельства его смерти не установлены.

Ранее в частном доме в Новой Москве нашли изрезанное тело мужчины 1967 года рождения. По данным прокуратуры, он погиб насильственной смертью.

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