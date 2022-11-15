Тело мужчины нашли после пожара в жилом доме в Москве

Тело мужчины нашли после пожара в жилом доме в Неманском проезде во вторник, 15 ноября,, сообщает прокуратура Москвы. Погибшего обнаружили после тушения в одной из комнат квартиры на втором этаже.

«Установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в Хорошевской межрайонной прокуратуре», — говорится в сообщении московского надзорного ведомства.

Возгорание произошло в 12-этажном доме, сообщили «Мосленте» в пресс-службе МЧС. Площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь ликвидировали 27 человек и семь единиц техники.

Ранее москвич погиб, пытаясь спастись от пожара. Мужчина выпрыгнул с девятого этажа жилого дома.