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18:52, 15 ноября 2022
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В лесу на западе Москвы нашли тело убитого мужчины

В лесу на западе Москвы нашли тело убитого мужчины
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Тело убитого мужчины 40-55 лет найдено в лесополосе на западе Москвы во вторник, 15 ноября, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«При осмотре тела обнаружены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Москвы, убитого мужчину нашли около гаражного комплекса на Боровском шоссе. Сейчас в лесополосе работают оперативники, следователи и криминалисты.

Ранее тело погибшего мужчины нашли после пожара в жилом доме в Неманском проезде в Москве.

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