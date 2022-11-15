В лесу на западе Москвы нашли тело убитого мужчины

Тело убитого мужчины 40-55 лет найдено в лесополосе на западе Москвы во вторник, 15 ноября, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«При осмотре тела обнаружены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Москвы, убитого мужчину нашли около гаражного комплекса на Боровском шоссе. Сейчас в лесополосе работают оперативники, следователи и криминалисты.

Ранее тело погибшего мужчины нашли после пожара в жилом доме в Неманском проезде в Москве.