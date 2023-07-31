17:47, 31 июля 2023
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Тело ученицы элитной школы нашли под окнами дома в Москве
Baza: тело семиклассницы из элитной школы «Летово» нашли под окнами дома в Москве.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Под окнами дома на Ленинском проспекте в Москве нашли тело семиклассницы из элитной школы «Летово», сообщает издание Baza. 13-летняя девочка выпала из окна 28 этажа.
Причина смерти подростка неизвестна. Погибшая не оставила записки, в квартире не обнаружили следов борьбы.
Девочка проживала вместе с отцом после смерти матери в 2019 году, уточнил источник.
Ранее на одной из улиц в Москве нашли тело 15-летнего юноши. Известно, что мальчик регулярно посещал невролога. По одной из версий, причиной гибели подростка могло стать самоубийство.