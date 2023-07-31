Тело ученицы элитной школы нашли под окнами дома в Москве

Под окнами дома на Ленинском проспекте в Москве нашли тело семиклассницы из элитной школы «Летово», сообщает издание Baza. 13-летняя девочка выпала из окна 28 этажа.

Причина смерти подростка неизвестна. Погибшая не оставила записки, в квартире не обнаружили следов борьбы.

Девочка проживала вместе с отцом после смерти матери в 2019 году, уточнил источник.

Ранее на одной из улиц в Москве нашли тело 15-летнего юноши. Известно, что мальчик регулярно посещал невролога. По одной из версий, причиной гибели подростка могло стать самоубийство.