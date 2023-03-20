Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в реке

В реке Волге обнаружили тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает Telegram-канал «112». Труп опознала родственница.

Тела еще двух человек, пропавших вместе с Свиргуновым во время прогулки по льду, ищут специалисты.

Ранее стало известно, что Свиргунов пропал без вести после пешей прогулки по реке Волге в районе села Диево-Городище. Вместе с ними на льду находились другие люди. На обратном пути лед не выдержал всех участников компании, пятеро из них провалились в воду. Один человек скончался, трое пропали.