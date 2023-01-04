В отеле в центре Москвы обнаружили тело женщины

3 января 2023 года в одном из отелей, расположенных по улице Малые Каменщики в центре столице, было обнаружено тело женщины 1988 года рождения без признаков насильственной смерти, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«Предварительно смерть женщины наступила в результате передозировки запрещенными веществами», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Таганским следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве проводится доследственная проверка.

Ранее в подмосковном дачном доме были найдены тела двух человек.