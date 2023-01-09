При пожаре в одной из московских квартир обнаружили тело женщины

В одной из квартир на улице Родниковая Западного административного округа при тушении пожара обнаружили тело женщины, сообщает прокуратура Москвы.

«По предварительной информации, возгорание произошло в одной из квартир. В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что контролируют установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее при пожаре в московской квартире обнаружили тела трех убитых человек. По предварительной информации, на телах двух мужчин и одной женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.