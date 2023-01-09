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13:52, 09 января 2023
1 мин.

При пожаре в одной из московских квартир обнаружили тело женщины

При пожаре в одной из московских квартир обнаружили тело женщины
Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

В одной из квартир на улице Родниковая Западного административного округа при тушении пожара обнаружили тело женщины, сообщает прокуратура Москвы.

«По предварительной информации, возгорание произошло в одной из квартир. В ходе тушения пожара обнаружено тело женщины», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что контролируют установление всех обстоятельств и причин произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее при пожаре в московской квартире обнаружили тела трех убитых человек. По предварительной информации, на телах двух мужчин и одной женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.

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