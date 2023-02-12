Тело женщины нашли после пожара в жилом доме в Москве

После пожара в квартире в жилом доме на улице Маршала Тухачевского нашли тело женщины. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По предварительной информации, погибшая — пенсионерка 1938 года рождения. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

«Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — заявили в ведомстве.

Ранее на видео попали последствия смертельного пожара в квартире на Ленинском проспекте в Москве. После ликвидации возгорания в помещении было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения.