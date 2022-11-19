Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал свою вину

25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 29-летней женщины в столице, признал свою вину. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России ("Убийство"), и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы», — рассказали в ведомстве.

В пятницу, 18 ноября, стало известно о найденном вблизи жилого дома в Москве теле молодой женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области груди. Подозреваемого в убийстве задержали в Тамбовской области. Машина, где находился мужчина, была задержана по ориентировке сотрудниками ДПС ГИБДД.

«Установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала взаимностью на его знаки внимания», — сообщили в СК. Выяснилось, что убитая накануне обращалась в полицию с заявлением о преследовании.