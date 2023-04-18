Тело женщины нашли в реке в Подмосковье

Тело 48-летней россиянки нашли в реке Клязьме в подмосковном Орехове-Зуеве. Об обнаружении трупа в пяти метрах от берега сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тело находилось у пешеходного моста на Набережной улице. Предварительно, погибшая была местной жительницей и погибла от асфиксии из-за утопления. После смерти труп пробыл в воде не менее месяца.

«На момент осмотра трупа судебно-медицинским экспертом телесных повреждений выявлено не было», — уточнил источник РЕН ТВ. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, точную причину смерти женщины предстоит установить судмедэкспертам.

Ранее на севере Москвы обнаружили труп женщины без рук. Тело находилось на пустыре возле жилых домов.