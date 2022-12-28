Город
12:38, 28 декабря 2022
1 мин.

Доктор Мясников назвал оптимальную температуру воздуха в квартире

Доктор Мясников назвал оптимальную температуру воздуха в квартире
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Оптимальная температура воздуха в квартире не должна превышать 20 градусов тепла. Об этом в программе «О самом главном» рассказал врач-кардиолог, врач общей практики, автор книг о здоровье Александр Мясников.

«Мы живем при повышенной температуре, это понятно. По нормам плюс 18 градусов должно быть днем, плюс 13-14 — ночью. Это то, что положено», — сообщил медик.

Телеведущий также рассказал, что не так давно был в тайге. И хотя на улице температура была около минус 42 градусов, холоднее всего было в доме, где «держался небольшой плюс». Мясников рассказал, что на себе почувствовал воздействие температуры «около нуля» и понял, почему именно при такой погоде случаются обморожения. Но спать при плюс 13 безопасно, заверил он.

Ранее доктор Мясников высказался о пользе ферментов перед застольем.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.