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01:29, 07 января 2023
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Вильфанд назвал 2022 год одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Вильфанд назвал 2022 год одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС назвал прошедший 2022 год одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

«Средняя годовая температура воздуха в 2022 году, осредненная по всем городам и месяцам, заняла второе место в ранге самых высоких. Теплее был только 2020 год, но он был совершенно уникальный. Это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной», — сообщил метеоролог.

Синоптик отметил, что наиболее значительные годовые аномалии в прошлом году были отмечены на севере европейской части России, севере Урала, в Сибири и Якутии.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ночь под Рождество столицу ждет сильный мороз до минус 25 градусов, по области ожидается до минус 30.

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