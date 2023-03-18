Вильфанд пообещал москвичам теплую неделю

Теплую погоду на следующей неделе пообещал жителям Москвы с понедельника, 20 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В интервью ТАСС синоптик отметил, что температура воздуха в течение недели составит от плюс двух до плюс девяти градусов.

По его словам, погода будет «однородной», но хмурой и пасмурной. Неделя начнется с 5-7 градусного тепла, а в четверг, 23 марта, столбики термометров могут показать девять градусов тепла, это будет самый теплый день рабочей недели.

Ранее десятиградусное тепло пообещал столичным жителям синоптик Юрий Варакин. По его данным, потепление придет в столицу со следующей недели, 24-25 марта.