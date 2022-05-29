Москвичам назвали самые теплые дни предстоящей недели

В понедельник и пятницу, 30 мая и 3 июня, в Москве ожидаются самые теплые дни предстоящей недели. Их «Вечерней Москве» назвал синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Воздух в столице в эти дни прогреется до плюс 23 градусов. Шувалов отметил, что погода приобретет летний характер и окажется умеренно теплой на протяжении всей недели.

Со вторника, 31 мая, по четверг, 2 июня, столбики термометров покажут до плюс 20 градусов тепла днем и до 10-13 градусов в ночное время суток.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина пообещала москвичам теплый дождливый июнь. Она отметила, что горожан ждет потепление до 22 градусов в последние дни мая.