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Москвичам назвали самые теплые дни предстоящей недели

Москвичам назвали самые теплые дни предстоящей недели
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В понедельник и пятницу, 30 мая и 3 июня, в Москве ожидаются самые теплые дни предстоящей недели. Их «Вечерней Москве» назвал синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Воздух в столице в эти дни прогреется до плюс 23 градусов. Шувалов отметил, что погода приобретет летний характер и окажется умеренно теплой на протяжении всей недели.

Со вторника, 31 мая, по четверг, 2 июня, столбики термометров покажут до плюс 20 градусов тепла днем и до 10-13 градусов в ночное время суток.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина пообещала москвичам теплый дождливый июнь. Она отметила, что горожан ждет потепление до 22 градусов в последние дни мая.

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