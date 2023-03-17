Москвичам пообещали теплые выходные

Тепло и солнце на выходных спрогнозировал москвичам руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru. Он сообщил, что в столице ожидается плюс пять градусов, без осадков.

«Выходные в столице выдадутся яркие и солнечные, правда, еще достаточно морозные. Но уже к дню субботы погода установится мартовская», — рассказал синоптик.

Шувалов добавил, что давление в городе будет на 15 миллиметров выше нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал первый признак весеннего сценария погоды. По его словам, это дождь, который способствует быстрому таянию снега.