Приезжего приговорили к 19 годам за подготовку теракта в Москве

21-летнему приезжему из соседнего государства, готовившему теракт в Московском регионе, вынесли наказание. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя областного управления Следственного комитета России Ольгу Врадий.

Молодого человека признали виновным в подготовке преступления и обучении у сторонников запрещенной в России террористической организации. Приезжий сотрудничал с террористами и летом 2021 начал готовиться к созданию самодельного взрывчатого устройства. Правоохранители задержали его и предотвратили ЧП.

Проведены обыски по месту жительства и работы преступника. Силовики обнаружили конспиративную квартиру, где осужденный планировал спрятать взрывчатое устройство.

Ранее виновник терактов в московском метро Магомед Нуров получил пожизненный срок. Его признали виновным в причастности к взрывам, совершенным в 2010 году.