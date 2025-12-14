Термин «зажировка» вошел в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

Термин «зажировка», которым сотрудники Московского зоопарка пользуются для описания осеннего набора веса у манула Тимофея, официально вошел в словарный запас русского языка. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

«Зажировка описывает важный биологический процесс — создание у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года во время спячки или при длительном дефиците пищи», — привели определение слова в зоопарке.

В Московском зоопарке выразили радость по поводу того, что профессиональный термин, который используется в работе, не только прижился в народе, но также получил официальное признание лингвистов.

Ранее Московский зоопарк показал на видео первый выход малайского медвежонка Лучика в игровую комнату. Ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов рассказал, что первое появление в свете сопровождалось его живым интересом ко всему.