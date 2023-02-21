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02:35, 21 февраля 2023
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Безбилетный «типичный москаль» в автобусе попал на видео

Безбилетный «типичный москаль» в автобусе попал на видео
Кадр: Тelegram-канал «Что там в Москве?»

Безбилетный пассажир в московском автобусе попал на видео, опубликованное в Тelegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах ролика запечатлено, как на спинке кресла в салоне автобуса сидит крупный черный ворон. На ноге у него видно кольцо. Он внимательно осматривает все вокруг. Юзеры назвали птицу «типичным москалем».

Пользователи сети начали упражняться в юморе: одни вспомнили о штрафе в размере одной тысячи рублей за безбилетный проезд, другие назвали птицу контролером.

«Типичный москаль же», «Выглядит величественно», «Россиянин хоть?», «Сами вы приезжие, а он прилетел», «От холода сбежал», «Я бы не стала с таким безбилетником связываться», «Он просто зашел погреться», «Какой красавец. Гордый», «Какой-то он ухоженный для бродяги», — написали юзеры.

Ранее в подмосковной электричке заметили «разорившегося Скруджа Макдака». В коротком видеоролике селезень спокойно идет по проходу в вагоне.

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