Безбилетный «типичный москаль» в автобусе попал на видео

Пользователи сети начали упражняться в юморе: одни вспомнили о штрафе в размере одной тысячи рублей за безбилетный проезд, другие назвали птицу контролером.

«Типичный москаль же», «Выглядит величественно», «Россиянин хоть?», «Сами вы приезжие, а он прилетел», «От холода сбежал», «Я бы не стала с таким безбилетником связываться», «Он просто зашел погреться», «Какой красавец. Гордый», «Какой-то он ухоженный для бродяги», — написали юзеры.

Ранее в подмосковной электричке заметили «разорившегося Скруджа Макдака». В коротком видеоролике селезень спокойно идет по проходу в вагоне.