Безбилетный «типичный москаль» в автобусе попал на видео
Безбилетный пассажир в московском автобусе попал на видео, опубликованное в Тelegram-канале «Что там в Москве?»
На кадрах ролика запечатлено, как на спинке кресла в салоне автобуса сидит крупный черный ворон. На ноге у него видно кольцо. Он внимательно осматривает все вокруг. Юзеры назвали птицу «типичным москалем».
Пользователи сети начали упражняться в юморе: одни вспомнили о штрафе в размере одной тысячи рублей за безбилетный проезд, другие назвали птицу контролером.
«Типичный москаль же», «Выглядит величественно», «Россиянин хоть?», «Сами вы приезжие, а он прилетел», «От холода сбежал», «Я бы не стала с таким безбилетником связываться», «Он просто зашел погреться», «Какой красавец. Гордый», «Какой-то он ухоженный для бродяги», — написали юзеры.
Ранее в подмосковной электричке заметили «разорившегося Скруджа Макдака». В коротком видеоролике селезень спокойно идет по проходу в вагоне.